Стало известно имя 15-летней девушки, которую Россия убила вместе с семьей под Львовом

15-летняя Анастасия Грыцив погибла вместе с семьей во время российской атаки на Львовщину в ночь на 5 октября (Фото: Лапаевский лицей имени Героя Украины Георгия Кирпы via Facebook)

Во время российской атаки на Львовщину 5 октября погибла ученица 10-А класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы Анастасия Грыцив вместе с семьей.

О гибели девушки и ее семьи сообщается на странице лицея в Facebook.

Ранее в прокуратуре Львовской области сообщили, что в результате попадания в жилой дом в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте.

Реклама

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет Калибр.

Читайте также: Укрзализныця предупредила о задержках поездов во Львовской области после массированной атаки РФ

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны. Здесь в результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

