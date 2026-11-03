РФ атаковала объекты энергетики в девяти областях Украины, в частности в западных: повреждены электростанции

В ночь на 3 ноября российские войска с помощью дронов и ракет атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях Украины. Всего обстрелы и разрушения были зафиксированы в 14 регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его информации, под ударом оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также россияне атаковали ряд важных подстанций, в частности в западной части страны.

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Повреждения получили как объекты производства электроэнергии, так и энергетические сети.

Он также добавил, что гочью российские войска также нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.

В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал. В Ковеле под удар попал электровоз.

Кроме того, российские атаки повредили производственные предприятия и склады в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Удар РФ по Украине 3 ноября — что известно

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. В частности, ударам подверглись объекты энергетики.

РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами и баллистикой. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре российские войска попали в жилой квартал, ТЭЦ и отдел полиции. Также повреждена больница. На данный момент известно о 17 раненых.

В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов осталась без света.

В Житомирской области РФ атаковала объекты энергетики в двух районах. Без света остались 180 тысяч человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК. В результате атаки есть значительные разрушения.

В Ровенской области Россия нанесла удар по одной из подстанций НЭК Укрэнерго.

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