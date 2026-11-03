РФ атаковала объекты энергетики в девяти областях Украины, в частности в западных: повреждены электростанции
Последствия российского удара по Днепропетровской области, 3 ноября (Фото: ГСЧС)
В ночь на 3 ноября российские войска с помощью дронов и ракет атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях Украины. Всего обстрелы и разрушения были зафиксированы в 14 регионах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его информации, под ударом оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также россияне атаковали ряд важных подстанций, в частности в западной части страны.
Повреждения получили как объекты производства электроэнергии, так и энергетические сети.
Он также добавил, что гочью российские войска также нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.
В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал. В Ковеле под удар попал электровоз.
Кроме того, российские атаки повредили производственные предприятия и склады в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Удар РФ по Украине 3 ноября — что известно
В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. В частности, ударам подверглись объекты энергетики.
РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами и баллистикой. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.
В Днепре российские войска попали в жилой квартал, ТЭЦ и отдел полиции. Также повреждена больница. На данный момент известно о 17 раненых.
В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов осталась без света.
В Житомирской области РФ атаковала объекты энергетики в двух районах. Без света остались 180 тысяч человек.
В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК. В результате атаки есть значительные разрушения.
В Ровенской области Россия нанесла удар по одной из подстанций НЭК Укрэнерго.
Воздушные силы сообщили, что ПВО удалось сбить/подавить 309 целей:
- три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон;
- 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация о трех ракетах уточняется);
- 257 БпЛА типа Shahed (89 из них — реактивные), Гербера и дроны других типов.