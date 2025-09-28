«Более 30 прямых попаданий». Игнат рассказал подробности массированной атаки и призвал граждан не публиковать фото последствий

28 сентября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, в результате которой зафиксированы прямые попадания дронов и пяти различных типов ракет.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«К сожалению, есть и прямые попадания — 31 беспилотник зафиксирован и пять ракет различных типов. Результаты эти по попаданиям совпадают с данными ГСЧС по регионам. Кроме попаданий, есть падение обломков ракет и дронов, которые повлекли, к сожалению, последствия», — сказал Игнат.

Реклама

Он отметил, что в целом противник применил 643 средства воздушного нападения, среди них — ракеты морского и воздушного базирования, в частности аэробаллистическую Х-47М2 Кинжал и восемь крылатых ракет Калибр. Также Россия выпустила два реактивных дрона, которые украинским силам удалось сбить. Наибольшую долю целей составляли беспилотники — почти 600 аппаратов типа Гербера, Shahed и других моделей.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что отдельные граждане публикуют в соцсетях фото последствий российских атак. Среди них оказались и изображения обломков западной зенитной ракеты, которой сегодня была уничтожена российская крылатая ракета, что позволило избежать жертв и спасти жизни многих людей.

«Но она попала на фото… Объясняю, почему это не нужно делать — россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой? и они это дают еще и на западную аудиторию», — подчеркнул Игнат.

РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 30 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции. Также РФ атаковала Сумскую область — погиб один человек и четверо получили ранения.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны разных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.