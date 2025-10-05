Россияне в ночь на 5 октября осуществили массированную комбинированную атаку на Украину (Фото: REUTERS/Maksym Kishka)

Во время российской массированной атаки в ночь на воскресенье, 5 октября, на западе Украины зафиксировали по меньшей мере три китайских разведывательных SAR-спутника.

Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на мониторинговый сервис Heavens Above, отслеживающий перемещение спутников.

В материале отмечается, что в частности над Львовом пролетали спутники Yaogan 33, Yaogan 33−03 и Yaogan 33−04. С 00:00 до примерно 11:30 они совершили девять пролетов.

Примерно в 06:00 был замечен оптический разведывательный спутник Yaogan 34. Милитарный написал, что в течение 5 октября он совершит семь витков над регионом.

Как сообщает издание, китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. Более 60 разнотипных спутников серии Yaogan могут осуществлять работу над Украиной, выполняя оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.



Милитарный пишет, что официально спутники такого типа используются для проведения научных экспериментов, исследований земельных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий. Однако на самом деле, как считается, Yaogan — это военные разведывательные спутники, которые оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), подобно спутникам ICEYE.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала об обнаружении фактов сотрудничества между Китаем и Россией, в рамках которого китайская сторона предоставляла Москве спутниковые данные для осуществления ракетных ударов по территории Украины.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Это была самая большая атака на область с начала полномасштабной войны.

В результате российской атаки на Львовщину погибла семья из четырех человек.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

В НАК Нафтогаз Украины сообщили, что россияне совершили атаку на объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие украинцев во время отопительного сезона.