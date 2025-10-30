В результате российского обстрела в Черкасской области произошел пожар на ферме, повреждены дома и линии электропередач

Российская атака вызвала пожар на ферме и повреждения домов в Черкасской области (Фото: ГСЧС Черкасской области)

В Черкасской области в результате атаки РФ в ночь на 30 октября произошел пожар на ферме. Там также повреждены жилые дома и линии электропередач.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Суспильне.

Огонь на ферме охватил кровлю площадью 1200 кв. м, погибло одно животное.

Фото: ГСЧС Черкасской области

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС и местные пожарные бригады. Пострадавших среди людей нет.

Фото: ГСЧС Черкасской области

Руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил Общественному, что на Звенигородщине обломки вражеского дрона повредили линию электропередачи, а также крыши и окна по меньшей мере четырех домов.

Фото: ГСЧС Черкасской области

По предварительным данным, в Черкасской области силы ПВО сбили российскую ракету и 12 беспилотников, отметил Табурец.

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской области, в частности в Бурштыне, во Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.

Минэнерго сообщило, что в результате обстрелов зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.