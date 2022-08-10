Массированная атака оккупантов: в Днепропетровской области за ночь погибли 11 человек, еще 13 ранены

10 августа, 07:49
Жертвами обстрелов оккупантов в Днепропетровской области стали 22 человека (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Жертвами обстрелов оккупантов в Днепропетровской области стали 22 человека (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на среду, 10 августа, в Днепропетровской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 22 человека, еще 26 ранены.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, Никопольский район террористическая армия РФ дважды обстреляла из Градов, сознательно направив на жилые кварталы 80 снарядов.

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По его словам, под вражеский огонь попали Марганец и Мировская громада. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять раненых в больнице, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

В городе повреждено более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и несколько админпомещений.

Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч человек остались без света. Работают аварийные бригады электриков.

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Также пострадала супружеская пара. Женщина с ранениями в больнице, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи человек осталось без газа.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область РСЗО Град Война России против Украины

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