Массированный обстрел Украины. В Ивано-Франковской ОВА рассказали о последствиях российских ударов

29 июня, 08:56
Российские войска в ночь на 29 июня атаковали Ивано-Франковскую область (Фото: Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

Во время массированного удара РФ по Ивано-Франковской области обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большовцовской громад Ивано-Франковского района. В селе Нараевка пострадала женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщила руководительница областной военной администрации Светлана Онищук.

«Сегодняшняя ночь в очередной раз напомнила нам, что враг коварен и не останавливается ни перед чем», — написала она.

Как отметила Онищук, в селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично — деревянная колокольня.

Информации о погибших нет.

В ночь на 29 июня Россия массированная атаковала Украину шахедами, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был также запад Украины.

Украина потеряла еще один F-16: в ходе отражения массированной атаки РФ погиб летчик Максим Устименко

Как сообщили в Воздушных силах, российские войска атаковали Украину более 500 воздушными целями.

