Массированный обстрел Украины. В Ивано-Франковской ОВА рассказали о последствиях российских ударов
Российские войска в ночь на 29 июня атаковали Ивано-Франковскую область (Фото: Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)
Во время массированного удара РФ по Ивано-Франковской области обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большовцовской громад Ивано-Франковского района. В селе Нараевка пострадала женщина, ее госпитализировали.
Об этом сообщила руководительница областной военной администрации Светлана Онищук.
«Сегодняшняя ночь в очередной раз напомнила нам, что враг коварен и не останавливается ни перед чем», — написала она.
Как отметила Онищук, в селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично — деревянная колокольня.
Информации о погибших нет.
В ночь на 29 июня Россия массированная атаковала Украину шахедами, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был также запад Украины.
Как сообщили в Воздушных силах, российские войска атаковали Украину более 500 воздушными целями.