Последствия массированного удара РФ в Днепропетровской области, 19 июля 2025 года (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

В Павлограде в результате массированной российской атаки повреждены девять многоэтажных домов, частный дом и учебное заведение.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

«По уточненной информации, из-за массированной атаки в Павлограде повреждены девять многоэтажек, частный дом, учебное заведение», — отметил он.

По словам Лысака, на месте продолжается ликвидация последствий атаки. К работе привлечены все необходимые службы.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Жители поврежденных домов могут подавать заявления на получение стройматериалов для оперативного ремонта. Также на месте работают полицейские и представители благотворительных организаций.

Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 19 июля, массированно атаковала ракетами и дронами Павлоград в Днепропетровской области.

В ОВА отметили, что вечером 18 июля Россия направила ракеты на область. В Днепре и районе возникли пожары. В Синельниковском районе изуродованы два частных дома.

В ночь на 19 июля войска РФ массированно атаковала ракетами и БпЛА. В Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы. В результате российского обстрела в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.