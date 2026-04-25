Последствия российской атаки ракетами и дронами на Днепр, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)

Днепр ночью в субботу, 25 апреля, стал основным направлением российского комбинированного удара по Украине. Утром и в течение дня там прозвучала серия новых взрывов, город пережил одну из самых массовых атак РФ с начала войны.

В результате ночного удара в Днепре разрушен 4-этажный жилой дом, по состоянию на 12:50 там погибли по меньшей мере четыре человека. Под завалами ищут еще трех человек. Мэр Борис Филатов сообщил об ударе по городу 10 ракетами и по меньшей мере 84 дронами. Разбиты по меньшей мере 27 домов, два детских сада и амбулатория, в частности, разбито 1500 окон.

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Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Днепропетровская ОВА утром заявила, что Россия более 10 часов атакует Днепр. Впоследствии стало известно, что утром россияне попали в АЗС, возник пожар.

Позже под удар попал очередной дом, где погиб еще один человек, пострадали — семеро.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Таки образом общее количество раненых в Днепре превысило 34 человека, среди них — двое детей: 9-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Согласно данным системы SaveEcoBot, в Днепре фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров и сильного задымления. Кое-где показатель достигает 123 AQI PM2.5 — это вредный уровень для чувствительных групп населения.

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: Днепропетровская ОВА

Спасатели работают на месте обстрела, несмотря на новые атаки БпЛА. Поисково-спасательные работы продолжаются, развернуты мобильные штабы.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: REUTERS/Serhii Chalyi

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: Днепропетровская ОВА

Всего ночью Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 666 воздушными целями — 47 ракетами и 619 дронами. ПВО обезвредила 580 дронов и 30 ракет, в частности сбить ни одной из 12 баллистических Искандеров не удалось.