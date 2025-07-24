В Черкассах и Николаеве прогремели взрывы во время тревоги

24 июля, 03:29
Взрыв шахеда в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Взрыв шахеда в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 24 июля фиксируется активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины. Вражеские дроны курсировали над Полтавской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областями.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, в северной и восточной частях Полтавщины дроны двигались на юго-запад. К югу от Запорожья и Николаева зафиксировано БпЛА, которые направлялись в северном направлении. В восточной части Черкасской области беспилотники двигались на запад.

Общественное сообщает о взрывах в Черкассах.

Николаевской городской голова Сенкевич сообщает о пожарах на местах вражеской атаки. Все необходимые службы уже выехали.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война России против Украины БПЛА

