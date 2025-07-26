В Украине звучала тревога из-за баллистической угрозы и атаки БпЛА, в Днепре, Харькове и на Запорожье прогремели взрывы

Взрыв беспилотник во время российского удара в Киеве 21 июля (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

По состоянию на поздний вечер 25 июля ситуация в воздушном пространстве над Украиной остается напряженной . Российские войска осуществляют массированную атаку с использованием ударных дронов и ракет, под ударом центральные и восточные области.

06:03 Отбой тревоги в ряде областей.

Фото: alerts.in.ua

05:44 Воздушные силы сообщают о ракетах с Харьковщины на Днепропетровщину, курс на Днепр.

Фото: alerts.in.ua

05:11 Угроза для Киевской области.

Фото: alerts.in.ua

04:09 Запорожский район подвергся атаке со стороны российских дронов-камикадзе. Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате ударов зафиксировано несколько пожаров, а также попадание в нежилое здание.

«Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе в результате атаки россиян. Есть попадание в нежилое здание», — отметил Федоров.

Около двух часов ночи глава ОВА также сообщил о взрывах в области и работе сил противовоздушной обороны.

Сейчас уточняются последствия удара, информации о пострадавших не поступало. На месте работают соответствующие службы.

03:15 Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Скоростная цель на Харьков.

02:30 Глава ОГА Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.

01:28 Тревога распространяется из-за баллистической угрозы

Воздушные силы сообщают о БпЛА в нескольких направлениях:

— На Днепр направляются вражеские беспилотники. Жителей призывают срочно пройти в укрытие.

— В Черкасской области дроны замечены вблизи Драбова, движутся в направлении Переяслава.

— На Харьковщине зафиксировано несколько БпЛА, которые летят в сторону Харькова и Вильчи.

— Через Сумскую область движутся новые группы ударных дронов в направлении Полтавщины.

— В Миргороде объявлена опасность. Призыв оставаться в укрытиях.

Ракетная угроза:

Через Днепропетровскую область зафиксирован пролет ракет. Одна из них двигалась мимо Каменского.

Авиаудары КАБами:

Управляемые авиабомбы направлены на Шостку (Сумская область) и Харьков.