В Украине звучала тревога из-за баллистической угрозы и атаки БпЛА, в Днепре, Харькове и на Запорожье прогремели взрывы
Взрыв беспилотник во время российского удара в Киеве 21 июля (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)
По состоянию на поздний вечер 25 июля ситуация в воздушном пространстве над Украиной остается напряженной. Российские войска осуществляют массированную атаку с использованием ударных дронов и ракет, под ударом центральные и восточные области.
06:03 Отбой тревоги в ряде областей.
05:44 Воздушные силы сообщают о ракетах с Харьковщины на Днепропетровщину, курс на Днепр.
05:11 Угроза для Киевской области.
04:09 Запорожский район подвергся атаке со стороны российских дронов-камикадзе. Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате ударов зафиксировано несколько пожаров, а также попадание в нежилое здание.
«Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе в результате атаки россиян. Есть попадание в нежилое здание», — отметил Федоров.
Около двух часов ночи глава ОВА также сообщил о взрывах в области и работе сил противовоздушной обороны.
Сейчас уточняются последствия удара, информации о пострадавших не поступало. На месте работают соответствующие службы.
03:15 Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Скоростная цель на Харьков.
02:30 Глава ОГА Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.
01:28 Тревога распространяется из-за баллистической угрозы
Воздушные силы сообщают о БпЛА в нескольких направлениях:
— На Днепр направляются вражеские беспилотники. Жителей призывают срочно пройти в укрытие.
— В Черкасской области дроны замечены вблизи Драбова, движутся в направлении Переяслава.
— На Харьковщине зафиксировано несколько БпЛА, которые летят в сторону Харькова и Вильчи.
— Через Сумскую область движутся новые группы ударных дронов в направлении Полтавщины.
— В Миргороде объявлена опасность. Призыв оставаться в укрытиях.
Ракетная угроза:
Через Днепропетровскую область зафиксирован пролет ракет. Одна из них двигалась мимо Каменского.
Авиаудары КАБами:
Управляемые авиабомбы направлены на Шостку (Сумская область) и Харьков.