Ночью россияне атаковали Украину 128 дронами: 105 из них удалось обезвредить

Сбитая украинскими военными российская ракета взрывается над Киевом, 19 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 5 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 из акватории Черного моря и 128 ударными БпЛА типа Shahed (65 из которых — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 105 российских БпЛА типа Shahed (48 из которых — реактивные), а также дроны Гербера и другие типы.

На данный момент несколько ударных беспилотников всё ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях. Обломки упали в девяти локациях.

В результате российского удара, нанесенного в ночь на 5 ноября, на складах в Бучанском районе Киевской области вспыхнул пожар. По данным ГСЧС, огонь удалось локализовать.

Российские войска также атаковали Днепр беспилотниками. Пострадали по меньшей мере три человека. В результате атаки загорелись крыша частного дома и гаражи. Пожары также возникли на объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Самар.