Ночные атаки РФ: Сумы частично без света, в Кривом Роге после массированного налета шахедов повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар

В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по нескольким областям Украины. Вражеские БпЛА зафиксированы на севере, юге и в центре страны. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Обновлено 07:03 По информации Сумской ОВА, в результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района. На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие объекты.

Обновлено 03:00

В Кривом Роге зафиксировано попадание шахедов, в частности в предприятие и частные дома, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. На месте продолжается аварийно-спасательная операция и тушение пожара.

01:10 Сумщина — дроны заходили с северо-востока, взрывы зафиксированы в городе Сумы, в некоторых районах исчез свет.

Полтавщина — БпЛА с Сумщины вошли на северо-восток области, курсировали в юго-западном направлении.

Фото: alerts.in.ua

Черниговщина — дроны двигались в сторону Нежина, фиксировались также на юге области.

Запорожская и Днепропетровская области — объявлена ракетная опасность.

Херсонщина и Николаевщина — зафиксировано движение вражеских БпЛА с запада на восток.

Кривой Рог — прогремели взрывы, сообщает Суспільне, фиксировался заход дронов с западного направления.

Никополь и Каменское — БпЛА замечены к северу от городов, курс — западный.