Чем массированная российская атака в ночь на 30 октября отличалась от предыдущих, NV объяснил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

«Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями — санкциями и реальным давлением», — так отреагировал на ночной вражеский обстрел 30 октября президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув важность новых шагов в давлении — на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует.

Как сообщил в комментарии NV представитель Воздушных сил Юрий Игнат, под вражеским прицелом снова оказались объекты критической инфраструктуры, в частности энергетика. «Цель этих террористических этих атак понятна — оставить Украину без тепла и света в отопительный сезон. Это устоявшаяся тактика в такой период», — добавил он.

По его словам, особенностью этой атаки по сравнению с предыдущим массированным обстрелом 22 октября, было применение врагом различной номенклатуры вооружения. С 19:00 29 октября до утра следующего дня россияне выпустили 705 средств — 52 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в частности аэробаллистические Кинжал, баллистические Искандер-М/KN-23, три типа крылатых и авиационных ракет, а также 653 дрона различных типов, около 400 из которых — шахеды.

Украинские военные обезвредили 592 беспилотника, 7 крылатых ракет Калибр, 1 крылатую ракету Искандер-К, 21 крылатую ракету Х-101 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Отражали вражескую атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

При этом 4 аэробаллистические Кинжалы, 5 баллистических Искандер-М/KN-23 и еще с дюжину других ракет уничтожить не удалось.

Для того, чтобы сбивать баллистические цели, нужны ЗРК Patriot, и они должны быть не дальше, чем в 25 км от цели, которую атакует враг, подчеркнул Игнат. «Баллистику невозможно сбить на маршруте. Ракета фактически взлетает в стратосферу, летит очень высоко, и спускается прямо на цель, — отметил спикер, — География вражеских обстрелов большая, страна у нас большая, поэтому всюду Patriot нет. И нет 100% гарантий, что Patriot ее перехватит. Такого процента сбития баллистических ракет достичь крайне трудно».

Учитывая это, спикер отметил, что президент постоянно коммуницирует с нашими западными партнерами по усилению ПВО и пополнению арсеналов зенитных управляемых и авиационных ракет.

В ночь на 30 октября 16 российских ракет и 63 дронов попали по 20 локациям, также зафиксировано падение обломков на 19 локациях в разных регионах. Еще три ракеты локально потеряны.

В результате вражеской атаки повреждены жилые дома в Запорожье, разрушениям подверглось общежитие. От удара пострадали десятки людей, среди которых пятеро детей. Еще два человека погибли.

Россияне также наносили удары по энергетике и другим объектам в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях. ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных областях Украины.