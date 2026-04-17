В массированных атаках по Украине — в частности в ударе 16 апреля — Россия продолжает применять новую тактику ударов, которая позволяет ей угрожать большему количеству регионов Украины в течение более длительных периодов времени и наносить непропорциональный ущерб гражданскому населению — тактика, которая впервые была использована во время крупнейшей серии российских ударов 23−24 марта.

Об этом пишет Институт изучения войны, анализируя новую российскую комбинированную атаку 16 апреля, которая унесла жизни 17 украинцев в Киеве, Днепре и Одессе, а более 100 человек пострадали.

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Аналитики ISW обратили внимание на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что атака 15 апреля была «разведкой боем» перед массированными ударами 16 апреля. «После [пасхального] „перемирия“, которое у нас было (по крайней мере шахедов и ракет внутри страны не было) в ночь на 15 апреля противник применил более 300 беспилотников. Проведя такую разведку боем, противник продолжил атаку: провел две волны, применив ракеты наземного и воздушного базирования Х-101, Искандер-К и Искандер-М», — напомнил Игнат, пояснив, что в первой волне РФ использовала крылатые ракеты, а во второй — баллистические.

Специалисты ISW предполагают, что таким образом российские войска, скорее всего, надеялись истощить украинскую противовоздушную оборону ударными беспилотниками и крылатыми ракетами (высокий уровень перехвата которых демонстрируют украинские войска), перед ударами баллистическими ракетами, которые перехватить значительно сложнее. Украина полагается на системы ЗРК Patriot и их ракеты-перехватчики для уничтожения российских баллистических ракет, что подчеркивает насущную потребность Украины как в перехватчиках Patriot, так и в хорошо сбалансированной системе ПВО, подчеркивает ISW. Тогда как Россия, вероятно, стремится воспользоваться глобальной нехваткой перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке для эскалации своей ударной кампании против Украины, убеждены аналитики ISW.

Они предполагают, что накопить оружие для двух крупных серий ударов в течение 48 часов (15−16 апреля) России помогло пасхальное прекращение огня 11−12 апреля, которое непропорционально сыграло в пользу РФ. ISW также констатирует, что Россия чаще всего наносит массированные комбинированные удары в острые моменты мирных переговоров с Украиной, например непосредственно до или сразу после двусторонних или трехсторонних переговоров, в том числе и при посредничестве США.

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Инфографика: ISW

Наибольшую до сих пор серию ударов Россия нанесла 23−24 марта, использовав почти 1000 беспилотников и ракет. Для той атаки РФ также, вероятно, накопили беспилотники и ракеты заблаговременно, подчеркивает ISW.