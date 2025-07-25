Маск пообещал исправить причину сбоя Starlink

25 июля, 00:55
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутниками Starlink видна над Себастьянской бухтой после запуска с мыса Канаверал (Фото: REUTERS/Sam Wolfe)

В ночь на 25 июля в работе спутникового интернета Starlink произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру сообщали о потере связи. Компания признала проблему и работает над ее устранением.

Об этом сообщили в Starlink и подтвердил Илон Маск. В своем посте он извинился за неудобства и пообещал: «SpaceX исправит причину, чтобы это не повторилось».

Сбой уже квалифицирован как сетевой. Ожидается постепенное восстановление работы в ближайшее время. Масштабы воздействия компания пока не уточняет.

В работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX вечером в четверг, 24 июля, произошел сбой по всему миру, сообщили в компании.

Это повлияло и на украинских военных. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Робер Бровди (Мадьяр) написал, что «Starlink лег по всему фронту».

