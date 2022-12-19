Новый год без российских ракет и дронов. Присоединяйтесь к масштабному сбору на улучшение украинских систем ПВО

19 декабря, 15:19
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Экземпляры журнала Time с Валерием Залужным и его автографом (Фото:УП)

Экземпляры журнала Time с Валерием Залужным и его автографом (Фото:УП)

Журналисты Украинской правды объявили масштабный сбор на улучшение средств противовоздушной и противоракетной обороны для Вооруженных сил Украины. НВ присоединяется к акции по сбору средств.

УП собирает средства на современные радиолокационные системы для улучшения работы украинских систем ПВО и ПРО, которые защищают небо во время массированных ракетных обстрелов городов Украины.

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«ВСУ делают все возможное, чтобы защитить города от обстрелов. Однако оборудование ПВО и ПРО — еще советских времен и нуждается в доработках и усилении. Это дорогостоящее оборудование, однако с его помощью системы ПВО и ПРО будут еще более эффективными. А значит, враг не сможет так легко продолжать свой энергетический террор», — объясняют важность сбора его организаторы.

Цель сбора — 11,5 млн. грн, чтобы оснастить Вооруженные силы необходимыми дополнительными системами для защиты украинского неба. Все средства будут перечислены в фонд Ми переможемо.

Срок проведения сбора — с сегодняшнего дня (19 декабря) до конца декабря. «Однако, чем скорее будут собраны средства, тем быстрее военные настроят дополнительные системы», — призывает УП активизировать усилия.

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Среди всех, кто присоединится к сбору, будут разыграны два экземпляра журнала Time с Валерием Залужным на обложке и его автографом.

Кроме главнокомандующего ВСУ, на экземплярах оставили свои подписи:

  • автор статьи Time Саймон Шустер,
  • организаторы интервью оветник по стратегическим коммуникациям главнокомандующего ВСУ Людмила Долгоновская и полковник Алексей Носков).
Один из двух экземпляров журнала Time с подписью Залужного, который разыгрывается среди участников сбора / Инфографика: УП

Как принять участие в сборе средств?

Присоединиться к сбору средств можно:

  • по ссылке на банку monobank.ua (сбор На покращення ППО! На Новий рік без російських ракет і дронів! ведет журналист УП Михаил Ткач).
  • по номеру карты банки: 5375 4112 0366 5000
  • с помощью реквизитов.

Реквизиты для перевода средств:

Получатель: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИ ПЕРЕМОЖЕМО»

Счет получателя: UA133281680000026005000009309

Код по ЕГРПОУ / РНОКПП: 44715019

Наименование банка: ПАТ «МТБ БАНК»

Назначение платежа: Благодійна пожертва військовослужбовцям від (ПІБ)

Кто получит журналы TIME с автографом Залужного?

Победители розыгрыша будут определены случайным образом с помощью алгоритма.

Розыгрыш экземпляров журнала проведут в двух категориях:

  • первый журнал будет разыгран между всеми, кто задонатил в декабре более 100 грн.
  • второй журнал разыграют среди участников, которе перевели более 30 тысяч грн.

«Чем больше донатов вы сделаете, тем больше шансов получить вознаграждение. Так что не медлите, приобщайтесь к сбору и получайте шанс выиграть коллекционный экземпляр Time с нашим главным символом победы — Валерием Залужным!» — объясняют организаторы сбора.

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Редактор: Инна Семенова

Теги:   Благотворительность ПВО Сбор Валерий Залужный ПВО Украины Донаты на ВСУ

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