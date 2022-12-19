Новый год без российских ракет и дронов. Присоединяйтесь к масштабному сбору на улучшение украинских систем ПВО
Экземпляры журнала Time с Валерием Залужным и его автографом (Фото:УП)
Журналисты Украинской правды объявили масштабный сбор на улучшение средств противовоздушной и противоракетной обороны для Вооруженных сил Украины. НВ присоединяется к акции по сбору средств.
УП собирает средства на современные радиолокационные системы для улучшения работы украинских систем ПВО и ПРО, которые защищают небо во время массированных ракетных обстрелов городов Украины.
«ВСУ делают все возможное, чтобы защитить города от обстрелов. Однако оборудование ПВО и ПРО — еще советских времен и нуждается в доработках и усилении. Это дорогостоящее оборудование, однако с его помощью системы ПВО и ПРО будут еще более эффективными. А значит, враг не сможет так легко продолжать свой энергетический террор», — объясняют важность сбора его организаторы.
Цель сбора — 11,5 млн. грн, чтобы оснастить Вооруженные силы необходимыми дополнительными системами для защиты украинского неба. Все средства будут перечислены в фонд Ми переможемо.
Срок проведения сбора — с сегодняшнего дня (19 декабря) до конца декабря. «Однако, чем скорее будут собраны средства, тем быстрее военные настроят дополнительные системы», — призывает УП активизировать усилия.
Среди всех, кто присоединится к сбору, будут разыграны два экземпляра журнала Time с Валерием Залужным на обложке и его автографом.
Кроме главнокомандующего ВСУ, на экземплярах оставили свои подписи:
- автор статьи Time Саймон Шустер,
- организаторы интервью (советник по стратегическим коммуникациям главнокомандующего ВСУ Людмила Долгоновская и полковник Алексей Носков).
Как принять участие в сборе средств?
Присоединиться к сбору средств можно:
- по ссылке на банку monobank.ua (сбор На покращення ППО! На Новий рік без російських ракет і дронів! ведет журналист УП Михаил Ткач).
- по номеру карты банки: 5375 4112 0366 5000
- с помощью реквизитов.
Реквизиты для перевода средств:
Получатель: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИ ПЕРЕМОЖЕМО»
Счет получателя: UA133281680000026005000009309
Код по ЕГРПОУ / РНОКПП: 44715019
Наименование банка: ПАТ «МТБ БАНК»
Назначение платежа: Благодійна пожертва військовослужбовцям від (ПІБ)
Кто получит журналы TIME с автографом Залужного?
Победители розыгрыша будут определены случайным образом с помощью алгоритма.
Розыгрыш экземпляров журнала проведут в двух категориях:
- первый журнал будет разыгран между всеми, кто задонатил в декабре более 100 грн.
- второй журнал разыграют среди участников, которе перевели более 30 тысяч грн.
«Чем больше донатов вы сделаете, тем больше шансов получить вознаграждение. Так что не медлите, приобщайтесь к сбору и получайте шанс выиграть коллекционный экземпляр Time с нашим главным символом победы — Валерием Залужным!» — объясняют организаторы сбора.