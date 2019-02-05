Масштабный прорыв трубопровода в Одессе: три района остались без воды, на месте аварии перекрыли дорогу Сегодня, 13:10 445 Цей матеріал також доступний українською Думская Аварию пытаются устранить второй день Думская

В понедельник, 4 февраля, в Одессе произошел масштабный прорыв водопровода на Люстдорфской дороге.

Как сообщает Думская, из-за прорыва на проезжей части образовалась огромная лужа, вода поднялась до тротуара.

На место аварии прибыли сотрудники Инфоксводоканала, добраться до места прорыва им мешал рекламный щит. Они заявили, что именно под конструкцией произошла авария.

Позже в компании заявили, что авария произошла на водоводе диаметром 600 мм, его якобы продавил билборд компании Евроборд.

"Щит установлен без согласования с филиалом Инфоксводоканала прямо над магистральной водопроводной линией большего диаметра. На данном участке водопровода ранее аварийных ситуаций не возникало, водопровод не принадлежит к изношенным", - уточнили там.

В горсовете Одессы отрицают, что причиной аварии стал рекламный щит.

"Конструкция находится на разрешении, выданном в 2012 году, согласно комплексной схеме, утвержденной исполкомом. Водовода на геоподоснове, который находится в разрешении, нет. Водовод проходит по проезжей части улицы, а конструкция — в районе тротуара. На месте прорыва есть старая асфальтная латка, и видно, что раньше водопровод ремонтировали", - сказали в мэрии.

Свою причастность к аварии также отрицают в Евроборде.

Совладелец фирмы Андрей Левинец рассказал, что конструкцию установили еще в 2012 году, и с тех пор никаких проблем на этом месте не было.

"Наша компания никакого отношения к прорыву воды не имеет, вся проблема в Инфоксе. Водопровод и прорыв - через дорогу от борда", - подчеркнул он.

Представитель Евроборда добавил, что компания будет обращаться в суд с иском о защите чести и деловой репутации.

Тем временем, по состоянию на вторник, 5 февраля, для устранения аварии демонтировали рекламный щит, а воду отключили в трех районах Одессы - Киевском, Малиновском и Приморском.

Место прорыва на Люстдорфской дороге до сих пор не нашли. В районе установления билборда прорыв не обнаружили. Ремонтники копают четвертую яму в десяти метрах от рекламной конструкции.

Движение по Люстдорфской дороге перекрыто.