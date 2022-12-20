Под Изюмом вспыхнул масштабный пожар после ракетных ударов РФ — глава ОВА 20 декабря, 10:17 В Изюмском районе возник масштабный пожар на гражданском объекте инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 20 декабря, в Изюмском районе Харьковской возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры после ракетных ударов РФ.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работают спасатели.

Кроме того, войска РФ вели огонь по приграничных населенных пунктах Харьковского, Чугуевского, Купянского районов.

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Под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской громады: Старица, Гатище, Волчанские Хутора. Предварительно — без пострадавших.

Также оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по Купянску. В пгт Двуречная горел жилой дом.