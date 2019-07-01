Начали детонировать снаряды. В зоне ООС потушили масштабный пожар — подозревают диверсию Сегодня, 02:49 1485 Цей матеріал також доступний українською Пресс-центр ООС Военные и подразделения ГСЧС боролись с огнем более восьми часов Пресс-центр ООС

В воскресенье, 30 июня, бойцам Операции объединенных сил на Приазовье пришлось ликвидировать масштабный пожар, причиной которой могла быть диверсия или поджог.

Пожар произошел вблизи населенных пунктов Широкино и Бердянск Волновахского района Донецкой области, сообщает пресс-центр ООС.



«Произошло возгорание сухой травы. В результате большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром [30 июня] начали тушить пожар, угрожавший их домам и посевам. Повыгорала трава, посадки. Чтобы погасить такой масштабный пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского», - сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

По словам Прилипко, одной из версий причин пожара является диверсия.

Сильное пламя и едкий дым от пожара подбирались также к позициям украинских защитников. Особую опасность представляло то, что начали детонировать не разорвавшиеся снаряды, которые остались после обстрелов оккупационными войсками РФ.

«Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под рукой: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог», - рассказал военнослужащий с позывным «Сержант».

По его словам, масштаб пожара усложнялся сухой погодой и сильным ветером. «В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники [...]. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов», - отметил «Сержант».