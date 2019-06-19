Павел Казарин
Дмитрий Тымчук. Такое случается нечасто
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Анна Деревянко
Стали ли украинцы счастливее. Результаты исследования
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Масштабный пожар в Бахмуте: Дом культуры тушили пожарные нескольких городов

Сегодня, 09:45
Цей матеріал також доступний українською
Масштабный пожар в Бахмуте: Дом культуры тушили пожарные нескольких городов - фото

ГСЧС

Огонь охватил третий этаж и кровлю здания

В Бахмуте Донецкой области загорелся Дом культуры Машиностроитель.

По данным спасателей, здание не эксплуатируется уже десять лет.

Огонь охватил третий этаж и кровлю на площади 750 кв. м. На момент возникновения пожара Дом культуры был пуст.

Пожар удалось ликвидировать за три часа.

По данным ТСН, для ликвидации огня прибыли пожарные из соседних Константиновки и Соледара.

Спасатели вошли внутрь охваченного пламенем здания. Полицейские разгоняли местных, которые пришли посмотреть на пожар и снимали его на телефон.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается.

Теги:   ГСЧС Пожар Бахмут

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 14:17

img
Возвращение проспекта Жукова: Кабмин проверит законность решения горсовета Харькова
Футбол

Сегодня, 14:17

img
Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 10:30

img
Коворкинги и виртуальная реальность. Что будет с торговыми центрами через 10 лет

ТОП 3

События

Сегодня, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
64986
События

Вчера, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
14829
События

Вчера, 14:21

img
Исчезла среди бела дня. В Одесской области пятый день ищут 11-летнюю девочку
6315

Новости Одессы

img
Главврача одесского лечебно-физкультурного диспансера уволили за поборы
img
На одесском Фонтане экскаватор зацепил внедорожник: стоят трамваи, образовались пробки
img
Парковочные войны: жители дома перегородили бетонными блоками участок тротуара, на котором появился незаконный юнипаркер (фото)