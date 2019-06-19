Масштабный пожар в Бахмуте: Дом культуры тушили пожарные нескольких городов Сегодня, 09:45 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Огонь охватил третий этаж и кровлю здания ГСЧС

В Бахмуте Донецкой области загорелся Дом культуры Машиностроитель.

По данным спасателей, здание не эксплуатируется уже десять лет.

Огонь охватил третий этаж и кровлю на площади 750 кв. м. На момент возникновения пожара Дом культуры был пуст.

Пожар удалось ликвидировать за три часа.

По данным ТСН, для ликвидации огня прибыли пожарные из соседних Константиновки и Соледара.

Спасатели вошли внутрь охваченного пламенем здания. Полицейские разгоняли местных, которые пришли посмотреть на пожар и снимали его на телефон.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается.