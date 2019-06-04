Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове: заживо сгорели более 200 тысяч кур
Во время масштабного пожара на птицефабрике Ясенсвит в Василькове сгорели более 200 тысяч кур.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан, пишет ТСН.
По ее словам, загорелся один из птичников с курами площадью 15 тысяч квадратных метров.
О версии возникновения огня можно будет говорить только после полной ликвидации огня и работы комиссии. Не исключается версия короткого замыкания.
Напомним, в Василькове Киевской области вспыхнул пожар на территории птицефабрики Ясенсвит.
Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 15:00 пожар удалось ликвидировать.