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Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове: заживо сгорели более 200 тысяч кур

4 июня, 16:27
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Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове: заживо сгорели более 200 тысяч кур - фото

ГСЧС

Огонь охватил один из птичников

Во время масштабного пожара на птицефабрике Ясенсвит в Василькове сгорели более 200 тысяч кур.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан, пишет ТСН.

По ее словам, загорелся один из птичников с курами площадью 15 тысяч квадратных метров.

О версии возникновения огня можно будет говорить только после полной ликвидации огня и работы комиссии. Не исключается версия короткого замыкания.

Напомним, в Василькове Киевской области вспыхнул пожар на территории птицефабрики Ясенсвит.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 15:00 пожар удалось ликвидировать.

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Теги:   Пожар Птицефабрика Васильков ГСЧС

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