Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты птичьего полета — видео
Вчера, 16:51
Масштабный пожар на птицефабрике Ясенсвит в Василькове Киевской области сняли с высоты птичьего полета.
Видео опубликовано на странице общественной организации волонтеров и участников АТО Відсіч.
На кадрах четко видно, что горит один из птичников.
Напомним, в Василькове Киевской области вспыхнул пожар на территории птицефабрики Ясенсвит.
Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 15:00 пожар удалось ликвидировать.