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Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты птичьего полета — видео

Вчера, 16:51
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Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты птичьего полета — видео - фото

Скриншот с видео Відсіч/Facebook

Во время пожара сгорели более 200 тысяч кур

Масштабный пожар на птицефабрике Ясенсвит в Василькове Киевской области сняли с высоты птичьего полета.

Видео опубликовано на странице общественной организации волонтеров и участников АТО Відсіч.

На кадрах четко видно, что горит один из птичников.

Напомним, в Василькове Киевской области вспыхнул пожар на территории птицефабрики Ясенсвит.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 15:00 пожар удалось ликвидировать.

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Теги:   Пожар Киевская область Васильков Птицефабрика

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