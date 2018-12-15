Масштабный пожар в Одессе: горит отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный цех Сегодня, 17:18 0 Цей матеріал також доступний українською Спасатели пытаются потушить пожар

Днем в субботу, 15 декабря, в Одессе произошел сильный пожар на Николаевской дороге.

Как сообщает Думская, загорелось здание. в котором находилось отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный цех.

Отмечается, что пожар начался с помещения, где собиралась мебель. Затем огонь перекинулся на соседние помещения.

Из-за пожара крыша не выдержала и рухнула.

Здание почти полностью выгорело.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Причина возгорания не называется.