Масштабный пожар в Одессе: горит отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный цех
Сегодня, 17:18
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Днем в субботу, 15 декабря, в Одессе произошел сильный пожар на Николаевской дороге.
Как сообщает Думская, загорелось здание. в котором находилось отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный цех.
Отмечается, что пожар начался с помещения, где собиралась мебель. Затем огонь перекинулся на соседние помещения.
Из-за пожара крыша не выдержала и рухнула.
Здание почти полностью выгорело.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Причина возгорания не называется.