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Масштабный пожар в Одессе: горит отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный цех

Сегодня, 17:18
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Спасатели пытаются потушить пожар

Днем в субботу, 15 декабря, в Одессе произошел сильный пожар на Николаевской дороге.

Как сообщает Думская, загорелось здание. в котором находилось отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный цех.

Отмечается, что пожар начался с помещения, где собиралась мебель. Затем огонь перекинулся на соседние помещения.

Из-за пожара крыша не выдержала и рухнула.

Здание почти полностью выгорело.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Причина возгорания не называется.

 

Теги:   Пожар Одесса

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