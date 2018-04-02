Масштабный пожар в Одессе: горело помещение столярного цеха возле АЗС

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В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС
Фото: Думская

В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС

Вечером в воскресенье, 1 апреля, в Суворовском районе Одессы по Николаевской дороге в помещении столярного цеха возле АЗС произошел пожар, сообщает местное издание Пушкинская со ссылкой на очевидцев.

По данным ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.

На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.

Позже Думская сообщила с места событий, что возгорание локализовано, идет проливка.

По предварительным данным пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Черниговской области военный-контрактник получил ожоги из-за пожара в палатке.

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