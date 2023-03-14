Военные провели масштабные учения на севере Украины: Наев назвал цель маневров 14 марта, 11:43 Учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым (Фото:Скриншот видео Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

В подразделениях, которые защищают Северную операционную зону Украины, прошли комплексные военные учения по тактической и психологической подготовке.

Как сообщили в пресс-службе Командования объединенных сил ВСУ, военные отработали навыки выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

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Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, эти занятия предусматривают отработку у военнослужащих психологической устойчивости к различным эффектам боя, в частности, взрывам, вспышкам, любым шумам и крикам.

«Полоса препятствий, преодолеваемая военнослужащими, максимально насыщена разными элементами, требующими от воинов физической выносливости, тактической и психологической подготовки. Конечно, мы не воспроизведем всего происходящего на поле боя, но максимально приблизим и подготовим наших военнослужащих», — пояснил он.

Он добавил, что бойцы должны соответственно реагировать на взрывы и стрельбу, тогда как командир — быстро принимать решения и вести за собой людей.

Во время учений имитировали ситуацию на поле боя, используя воду и грязь.

Маневры проводятся на фоне постоянной угрозы со стороны Беларуси.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.