Масштабные учения спасателей в Киеве: на заводе Оболонь эвакуировали персонал из-за "утечки аммиака"

В Киеве стартовали трехдневные учения по гражданской защите.
Как сообщает ТСН, в первый день маневров спасатели отработали ситуацию с утечкой аммиака на столичном заводе Оболонь.
На месте работают спасатели и экологические службы.
Из громкоговорителей раздаются призывы к персоналу сохранять спокойствие и покинуть помещения.
Напомним, масштабные командно-штабные учения спасательных служб с включением сирены и применением большого количества спасательной техники проходят с 20 по 22 ноября в Киеве.
Жителей столицы призвали не паниковать и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки маневров.
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