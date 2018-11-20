Масштабные учения спасателей в Киеве: на заводе Оболонь эвакуировали персонал из-за "утечки аммиака"

Учения продлятся три дня на разных локациях

В Киеве стартовали трехдневные учения по гражданской защите.

Как сообщает ТСН, в первый день маневров спасатели отработали ситуацию с утечкой аммиака на столичном заводе Оболонь.

На месте работают спасатели и экологические службы.

Из громкоговорителей раздаются призывы к персоналу сохранять спокойствие и покинуть помещения.

Напомним, масштабные командно-штабные учения спасательных служб с включением сирены и применением большого количества спасательной техники проходят с 20 по 22 ноября в Киеве.

Жителей столицы призвали не паниковать и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки маневров.