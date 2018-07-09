Масштабные учения Sea Breeze-2018: в порт Одессы зашел корвет ВМС Болгарии

Утром в понедельник, 9 июля, в порт Одессы зашел корвет Бодри Военно-морских сил Болгарии

Как сообщает Думская, он проследовал мимо Воронцовского створа и направился сразу в Практическую гавань.

Корвет болгарских ВМС будет принимать участие в международных учениях Sea Breeze-2018.

Фото: Думская

Напомним, 9 июля в Одессе стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В Одесский порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter DDG 78. Также в Одессу прибыли бойцы морского спецназа Великобритании. Их доставил самолет А400 Atlas королевских ВВС.

Ежегодные военные учения Sea Breeze-2018 будут проводиться с 9 по 21 июля. Кроме американских подразделений в Украину прибудут турецкие и румынские корабли, грузинские и молдавские морские пехотинцы, а также водолазы и спецназ из Канады и Великобритании.