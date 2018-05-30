Масштабные пожары в Херсонской области: огонь охватил 580 га леса, к ликвидации привлекли спасателей из пяти областей

Пожар возле села Раденск Олешковского района Херсонской области распространился на 580 га леса.

По состоянию на утро среды, 30 мая, ликвидация пожара продолжается. Угрозы населенным пунктам нет.

Дополнительно к тушению пожара привлекли бригады спасателей из Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей.

Тушить лесные пожары помогает техника и авиация ГСЧС и Минобороны.

Напомним, 28 мая в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. Глава Олешковской райгосадминистрации Елена Кравченко-Скалозуб на своей странице в Facebook обвинила в пожаре отдыхающих в районе йодовых озер.

Позже авиация приостановила тушение огня на ночное время.