Высокопоставленный чиновник организовал выдачу уклонистам фальшивых удостоверений ОБСЕ для выезда за границу: подробности громких обысков на таможнях

В течение суток в трех областях Украины и Киеве сотрудники Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками СБУ, ГБР, Нацполицией и БЭБ пресекли несколько преступны х схем на таможне .

Об этом 9 июля сообщается в официальном Telegram-канале Офиса генпрокурора.

По информации правоохранителей, была разоблачена деятельность группы лиц под руководством действующего заместителя директора Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины.

Согласно версии следствия, фигурант привлек группу должностных лиц ОО «Международная дипломатическая миссия „Организация безопасности Сообщества Европы“», которые под видом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наладили механизм получения «вознаграждения» за выдачу псевдоудостоверений ОБСЕ гражданам Украины. Эти «документы» позволяли им избежать мобилизации, сообщили в ОГП.

Одного из чиновников задержали в порядке статьи 208 УПК Украины непосредственно во время получения суммы в $6,8 тысячи за изготовление очередной партии «удостоверений». Теперь ему готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114−1, ч. 3 ст. 369−2 УК Украины.

Также, как заявили в Офисе генпрокурора, правоохранители ликвидировали еще несколько преступных схем на таможнях в разных регионах Украины. В частности, на Черновицкой таможне провели обыски в рамках расследования контрабанды сигарет.

Сотрудники Черновицкой областной прокуратуры ведут уголовное производство по фактам контрабанды подакцизных товаров и их незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта (ч. 2 ст. 201−4, ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, весной этого года через международный автомобильный пункт пропуска Порубное Черновицкой таможни с территории Украины в Румынию была незаконно вывезена крупная партия табачных изделий, задекларированных как минеральная вата. Грузовик с контрабандным грузом задержали румынские пограничники. В транспортном средстве обнаружено и изъято более 130 тысяч пачек сигарет.

Кроме того, как сообщили в ОГП, во время еще одного этапа спецоперации в Одессе были разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни — по подозрению в вымогательстве у коммерсантов денег за беспрепятственный вывоз товаров из Украины. В рамках этого дела были проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов в Одесской области.

Также, по информации ОГП, сотрудники Волынской региональной таможни были уличены в безосновательном оформлении беспошлинного импорта иностранных автомобилей и подозреваются в нанесении ущерба госбюджету на сумму почти 2,7 млн грн.

Системная работа по выявлению и пресечению таких преступлений продолжается, подытожили в Офисе генпрокурора.

9 июля источники NV в правоохранительных органах сообщили, что на таможне в Одесской, Волынской и Черновицкой областях СБУ, ОГП, ГБР, Нацполиция и БЭБ проводят масштабные обыски.

По информации источников, эти обыски — часть работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.