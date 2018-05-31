31 мая 2018, четверг

Масштабные лесные пожары в Херсонской области локализованы

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Огонь охватил 580 га леса
Фото: ГСЧС

Огонь охватил 580 га леса

Лесные пожары возле села Раденск Олешковского района Херсонской области удалось локализовать.

По данным спасателей, признаков горения по состоянию на утро четверга, 31 мая, не наблюдается.

К ликвидации пожаров привлекли авиацию и технику ГСЧС и Минобороны.

Напомним, 28 мая в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. К тушению привлекли авиацию. Впоследствии стало известно, что пожар возле Раденска распространился на 580 га леса.

Причиной пожаров стал человеческий фактор, а именно - умышленный поджог, а уже распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

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