Масштабные лесные пожары в Херсонской области локализованы

Лесные пожары возле села Раденск Олешковского района Херсонской области удалось локализовать.
По данным спасателей, признаков горения по состоянию на утро четверга, 31 мая, не наблюдается.
К ликвидации пожаров привлекли авиацию и технику ГСЧС и Минобороны.
Напомним, 28 мая в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. К тушению привлекли авиацию. Впоследствии стало известно, что пожар возле Раденска распространился на 580 га леса.
Причиной пожаров стал человеческий фактор, а именно - умышленный поджог, а уже распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.
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