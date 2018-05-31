Масштабные лесные пожары в Херсонской области локализованы

Лесные пожары возле села Раденск Олешковского района Херсонской области удалось локализовать.

По данным спасателей, признаков горения по состоянию на утро четверга, 31 мая, не наблюдается.

К ликвидации пожаров привлекли авиацию и технику ГСЧС и Минобороны.

Напомним, 28 мая в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. К тушению привлекли авиацию. Впоследствии стало известно, что пожар возле Раденска распространился на 580 га леса.

Причиной пожаров стал человеческий фактор, а именно - умышленный поджог, а уже распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.