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Масштабные аварии теплосетей в Киеве: более 1000 домов остались без тепла и горячей воды

Сегодня, 19:11
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Проспект Лобановского залило горячей водой

Фото: скрин видео EconomistUA

Во вторник, 4 декабря, из-за масштабных аварий в коллекторе и на теплосетях в Святошинском и Соломенском районах Киева 1042 дома остались без отопления и горячей воды.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, масштабные аварийные повреждения произошли в коллекторе на проспекте Чоколовский, 6 и на теплосетях по улице Краснозаводская, 2/13 и улице Щусева, 10-А.

По данным коммунальщиков, без централизованного отопления и горячего водоснабжения остались: жилые дома - 775, лечебные заведения - 13, детские сады - 35, школы - 15, ведомства - 204.

Аварийные бригады Киевтеплоэнерго уже работают над ликвидацией последствий аварий. Ремонтные работы планируется завершить в течение суток.

Напомним, что 4 декабря в Киеве на проспекте Лобановского прорвало трубу с горячей водой.

 

Теги:   Прорыв трубы Горячая вода Авария КГГА Киев

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Украина/События

Сегодня, 19:11

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Масштабные аварии теплосетей в Киеве: более 1000 домов остались без тепла и горячей воды

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