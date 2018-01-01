Масштабные аварии теплосетей в Киеве: более 1000 домов остались без тепла и горячей воды Сегодня, 19:11 687 Цей матеріал також доступний українською Проспект Лобановского залило горячей водой Фото: скрин видео EconomistUA

Во вторник, 4 декабря, из-за масштабных аварий в коллекторе и на теплосетях в Святошинском и Соломенском районах Киева 1042 дома остались без отопления и горячей воды.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, масштабные аварийные повреждения произошли в коллекторе на проспекте Чоколовский, 6 и на теплосетях по улице Краснозаводская, 2/13 и улице Щусева, 10-А.

По данным коммунальщиков, без централизованного отопления и горячего водоснабжения остались: жилые дома - 775, лечебные заведения - 13, детские сады - 35, школы - 15, ведомства - 204.

Аварийные бригады Киевтеплоэнерго уже работают над ликвидацией последствий аварий. Ремонтные работы планируется завершить в течение суток.

Напомним, что 4 декабря в Киеве на проспекте Лобановского прорвало трубу с горячей водой.