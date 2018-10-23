Масштабное ДТП в центре Киева с участием автокрана: полиция открыла уголовное дело

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту масштабного ДТП, которое произошло утром 23 октября на бульваре Леси Украинки.

Об этом в комментарии 112 Украина сообщила пресс-секретарь столичной полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, досудебное расследование ведется по ст.286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Представитель полиции Киева сообщила, что к материалам дела будет приобщено видео момента наезда автокрана на припаркованные автомобили.

"На видео видно, что грузовик даже не пытался тормозить, очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет в ходе следствия проверяться", - отметила Блищик.

По ее словам, в ходе следствия полицейские установят, с какой целью автокран коммунального предприятия оказался в центре города. Также будут установлены суммы убытков для возмещения владельцам поврежденных авто.

Напомним, что утром 23 октября в центре Киева на бульваре Леси Украинки автокран, у которого отказали тормоза, протаранил ряд припаркованных автомобилей. В результате инцидента три человека обратились к врачам за медицинской помощью, повреждены 20 легковых автомобилей и сам грузовик.