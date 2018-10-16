Масштабное ДТП в Харькове: Зайцевой в суд снова вызвали врачей

Фигурантка дела о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева в суде пожаловалась, что плохо себя чувствует.
Об этом заявила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, пишет Укринформ.
В результате Киевский райсуд Харькова перенес заседание по делу о ДТП.
"Заседание по ДТП закончилось, по сути, не начавшись. Обвиняемой Зайцевой вызвали скорую. После оказания медицинской помощи она в зал судебного заседания так и не вышла. Суд постановил обратиться в следственный изолятор по информации о состоянии здоровья обвиняемой, чтобы установить, может ли она принимать участие в заседаниях и какого рода медицинская помощь нужна", - сказала пресс-секретарь прокурора.
Следующее заседание суда назначили на 24 октября.
Также известно, что судья Виктор Попрас зачитал справку из СИЗО, которую получили Дронов и Зайцева утром, о том, что здоровье обоих позволяет им прибыть в суд без сопровождения.
По словам адвоката Зайцевой Юлии Козырь, с 9 октября у подсудимой повышается давление, появились судороги, утром она перенесла два приступа, и ее необходимо доставить в больницу.
Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.
Геннадий Дронов отказался давать показания.
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