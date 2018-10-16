Масштабное ДТП в Харькове: Зайцевой в суд снова вызвали врачей

Фигурантка дела о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева в суде пожаловалась, что плохо себя чувствует.

Об этом заявила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, пишет Укринформ.

В результате Киевский райсуд Харькова перенес заседание по делу о ДТП.

"Заседание по ДТП закончилось, по сути, не начавшись. Обвиняемой Зайцевой вызвали скорую. После оказания медицинской помощи она в зал судебного заседания так и не вышла. Суд постановил обратиться в следственный изолятор по информации о состоянии здоровья обвиняемой, чтобы установить, может ли она принимать участие в заседаниях и какого рода медицинская помощь нужна", - сказала пресс-секретарь прокурора.

Следующее заседание суда назначили на 24 октября.

Также известно, что судья Виктор Попрас зачитал справку из СИЗО, которую получили Дронов и Зайцева утром, о том, что здоровье обоих позволяет им прибыть в суд без сопровождения.

По словам адвоката Зайцевой Юлии Козырь, с 9 октября у подсудимой повышается давление, появились судороги, утром она перенесла два приступа, и ее необходимо доставить в больницу.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.