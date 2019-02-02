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Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога

Сегодня, 16:03
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Надежда Максимец via Facebook

Подозреваемого доставили в суд на каталке

Подозреваемого в совершении ДТП в центре Киева на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского водителя Audi арестовали на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, подозреваемого доставили на заседание на каталке в сопровождении врачей.

Прокуроры сообщили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - в препятствовании работе журналистов. Подозреваемый сломал камеру съемочной группе Чрезвычайных новостей, которые зафиксировали его знакомого за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель Audi также отказался добровольно предоставить биологические образцы для определения уровня алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что водитель Audi ехал по улице Дмитриевской со стороны улицы Бульварно-Кудрявской в направлении бульвара Тараса Шевченко и столкнулся с Volkswagen. Затем он выехал на проезжую часть площади Победы, где совершил наезд на автомобиль Mazda. От столкновения машины отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda.

Женщина, которая была за рулем Mazda, погибла по дороге в больницу.

Смертельное ДТП в центре Киева

31 января 2019 года в центре Киева столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

Информатор

Теги:   Арест Киев ДТП

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