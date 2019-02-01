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Масштабное ДТП в центре Киева: столкнулись пять машин, погибла девушка

Сегодня, 00:04
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Информатор

В результате аварии погибла девушка-водитель Mazda

В Киеве произошло масштабное ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского.

Столкнулись сразу пять автомобилей - Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. 

Как передает Информатор, водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели.

По данным dtp.kiev.ua, в результате аварии девушка-водитель Mazda погибла. Она умерла по дороге в больницу.

Сообщество также опубликовало видео момента смертельной аварии.

На нем видно как автомобиль вылетел с улицы Дмитриевской и протаранил авто, стоявших на проспекте Победы. 

По данным dtp.kiev.ua, виновником ДТП был водитель Audi.

Смертельное ДТП в центре Киева

31 января 2019 года в центре Киева столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

Информатор

Как сообщает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев аварии, "поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он находится под действием каких-то препаратов.

Теги:   ДТП Киев

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