Масштабное ДТП в центре Киева: столкнулись пять машин, погибла девушка Сегодня, 00:04 3103 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате аварии погибла девушка-водитель Mazda Информатор

В Киеве произошло масштабное ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского.

Столкнулись сразу пять автомобилей - Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

Как передает Информатор, водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели.

По данным dtp.kiev.ua, в результате аварии девушка-водитель Mazda погибла. Она умерла по дороге в больницу.

Сообщество также опубликовало видео момента смертельной аварии.

На нем видно как автомобиль вылетел с улицы Дмитриевской и протаранил авто, стоявших на проспекте Победы.

По данным dtp.kiev.ua, виновником ДТП был водитель Audi.

Смертельное ДТП в центре Киева 31 января 2019 года в центре Киева столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев аварии, "поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он находится под действием каких-то препаратов.