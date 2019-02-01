Масштабное ДТП в центре Киева: столкнулись пять машин, погибла девушка
В Киеве произошло масштабное ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского.
Столкнулись сразу пять автомобилей - Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.
Как передает Информатор, водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели.
По данным, в результате аварии девушка-водитель Mazda погибла. Она умерла по дороге в больницу.
Сообщество также опубликовало видео момента смертельной аварии.
На нем видно как автомобиль вылетел с улицы Дмитриевской и протаранил авто, стоявших на проспекте Победы.
По данным dtp.kiev.ua, виновником ДТП был водитель Audi.
Смертельное ДТП в центре Киева
31 января 2019 года в центре Киева столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.
Как сообщает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев аварии, "поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он находится под действием каких-то препаратов.