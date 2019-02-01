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Масштабное ДТП в центре Киева: полиция сообщила подробности

Сегодня, 10:52
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Информатор

Виновник ДТП задержан

Правоохранители задержали водителя Audi, который спровоцировал масштабное ДТП в центре Киева на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского.

По данным полиции, водитель Audi ехал по улице Дмитриевской со стороны улицы Бульварно-Кудрявской в направлении бульвара Тараса Шевченко и столкнулся с Volkswagen.

Затем он выехал на проезжую часть площади Победы, где совершил наезд на автомобиль Mazda. От столкновения машины отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda.

Водитель Mazda погибла, водитель Audi получил перелом ноги, а водитель Skoda – закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки.

Задержанного доставили в больницу закрытого типа. Ему объявили о подозрении и взяли биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. Также к врачу-наркологу доставили водителей всех транспортных средств, которые стали участниками аварии.

По данному факту начато уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что девушка, которая была за рулем Mazda, погибла по дороге в больницу.

Смертельное ДТП в центре Киева

31 января 2019 года в центре Киева столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

Информатор

Теги:   Полиция Киев ДТП

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