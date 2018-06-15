15 июня 2018, пятница

Масштабное ДТП с участием BMW в Ирпене: полиция установила личность водителя

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Машина снесла остановку и врезалась в столб
Фото: НПУ

Машина снесла остановку и врезалась в столб

За рулем BMW, который снес остановку в Ирпене, был 38-летний житель Киева.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 1,85 промилле. Давать показания и объяснять что-либо мужчина отказался.

В салоне авто также находился его товарищ.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит штраф или ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Ирпене автомобиль BMW снес остановку и столб, после чего вылетел на стоянку, где разбил еще несколько машин.

В результате ДТП пострадал лишь виновник аварии. 

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