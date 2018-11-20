Масштабное ДТП с десятью авто в Днепре: полиция сообщила подробности

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту масштабного ДТП с участием десяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Предварительно установлено, что вечером 19 ноября автомобиль BMW под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с девятью автомобилями, которые остановились на красный свет светофора на Запорожском шоссе.
Водители Fiat Doblo и Subaru Forester с телесными повреждениями доставлены в больницу. Водитель BMW, который допустил столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии.
В рамках расследования уголовного производства полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека.
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