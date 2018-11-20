20 ноября 2018, вторник

Масштабное ДТП с десятью авто в Днепре: полиция сообщила подробности

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Водитель BMW, который допустил столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии

Водитель BMW, который допустил столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту масштабного ДТП с участием десяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Предварительно установлено, что вечером 19 ноября автомобиль BMW под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с девятью автомобилями, которые остановились на красный свет светофора на Запорожском шоссе.

Водители Fiat Doblo и Subaru Forester с телесными повреждениями доставлены в больницу. Водитель BMW, который допустил столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В рамках расследования уголовного производства полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека.

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