Масштабное ДТП с десятью авто в Днепре: полиция сообщила подробности

Водитель BMW, который допустил столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту масштабного ДТП с участием десяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Предварительно установлено, что вечером 19 ноября автомобиль BMW под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с девятью автомобилями, которые остановились на красный свет светофора на Запорожском шоссе.

Водители Fiat Doblo и Subaru Forester с телесными повреждениями доставлены в больницу. Водитель BMW, который допустил столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В рамках расследования уголовного производства полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека.