Под Киевом произошло масштабное ДТП: повреждены девять авто, есть пострадавшие 3 апреля, 10:55 ДТП произошла на Житомирской трассе под Киевом (Фото:Патрульная полиция/Telegram)

Утром в понедельник, 3 апреля, на Житомирской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием десяти авто.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Telegram, авария произошел вблизи села Капитановка. Из-за этого было затруднено движение в сторону Киева, его регулировали патрульные.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небытов уточнил, что повреждения получили девять авто.

По его словам, водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предпочтения. В это время водители левой — тоже притормозили. А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди.

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За помощью на месте происшествия обратились два человека — водитель авто Mitsubishi"и водитель BMW. Еще до десяти человек получили синяки и ушибы.

На месте ДТП продолжают работать правоохранители.