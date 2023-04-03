Под Киевом произошло масштабное ДТП: повреждены девять авто, есть пострадавшие
ДТП произошла на Житомирской трассе под Киевом (Фото:Патрульная полиция/Telegram)
Утром в понедельник, 3 апреля, на Житомирской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием десяти авто.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Telegram, авария произошел вблизи села Капитановка. Из-за этого было затруднено движение в сторону Киева, его регулировали патрульные.
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов уточнил, что повреждения получили девять авто.
По его словам, водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предпочтения. В это время водители левой — тоже притормозили. А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди.
За помощью на месте происшествия обратились два человека — водитель авто Mitsubishi"и водитель BMW. Еще до десяти человек получили синяки и ушибы.
На месте ДТП продолжают работать правоохранители.