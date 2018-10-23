Масштабное ДТП на Леси Украинки. Получат ли пострадавшие страховую компенсацию

23 октября на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП. Более 20 автомобилей повреждено. Один человек госпитализирован. Про это - в сюжете Радио НВ.

Что известно об аварии на бульваре Леси Украинки

Автокран протаранил легковые автомобили. Есть серьезные повреждения, рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала 112. По предварительной информации, у водителя автокрана отказали тормоза. Эту информацию в полиции еще проверяют.

"Повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик, который протаранил эти транспортные средства. Автопроисшествие случилось точно в час пик, в очень людном месте, было много машин. На видео видно, что грузовик даже не пробовал тормозить", - сказала Блищик.

Уголовное производство открыто по статье 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю автокрана может угрожать как штраф, так и ограничение свободы до трех лет, добавила она. По предварительной информации, грузовик принадлежит коммунальному предприятию.

Страховая компенсация

Среди автомобилей, пострадавших в результате этого ДТП - Nissan, Mercedes, Toyota, Mazda, Smart и другие.

В результате инцидента также три человека обратились за медицинской помощью. Один человек госпитализирован. Еще двум оказана помощь на месте без госпитализации.

В этом ДТП пострадала юрист, автор книги Развод. Исповедь адвоката Екатерина Власюк. Она была одной из тех, кого медики осматривали на месте. Автокран задел ее машину Smart. В результате она сама получила ушиб спины. Как добавила юрист, выплаты, которые в результате она сможет получить, будут минимальными.

"У меня очень забита спина, потому что он тормозил о мое левое колесо. Затем отошел краем. Меня осмотрели врачи и вечером я еще раз обращусь к медикам. Страховая компания сказала обратиться сегодня-завтра, но там все равно будут минимальные выплаты, так как максимальное ограничение - полмиллиона, но там очень много автомобилей в очень поврежденном состоянии", - рассказала Власюк.

Как будут действовать страховые компании

В полиции сообщили, что в ходе следствия будет устанавливаться сумма ущерба и подключаться страховые компании, которые будут выплачивать компенсацию владельцам поврежденных транспортных средств.

Как рассказали эксперты страховых компаний, пока нет точных деталей ДТП, поэтому можно говорить о нескольких сценариях, по которым может выплачиваться компенсация.

Страховая не платит более 100 тыс. грн за одно авто

Первый - если у виновника аварии был действующий полис гражданской ответственности. В таком случае владельцы пострадавших авто могут обратиться в страховую компанию, которая этот полис выдавала.

Второй вариант - когда у виновника действующего полиса нет. Тогда обращаться за компенсацией нужно в Моторно-транспортное страховое бюро. Но стоит учитывать, что общий ущерб, который подлежит компенсации, по всем пострадавших авто не будет превышать 500 тыс. грн.

Аварии, которые несут существенные убытки, случаются в Украине нередко, отметил генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес, советник генерального директора Моторно-транспортного страхового бюро Вячеслав Черняховский.

Он напомнил, что в Украине есть обязательное страхование ответственности водителей транспортных средств. С получением компенсации за материальный ущерб, по его словам, могут возникнуть проблемы. Потому как через лимиты денег на всех не хватит.

Черняховский также напомнил, что с 2011 года в Украине отменен техосмотр автотранспорта.

Есть третий вариант развития событий, по которому водитель авто, пострадавшего в ДТП, может обратиться в страховую компанию, рассказал заместитель главы правления страховой компании Страна Дмитрий Довгаленко, который отвечает за разработку страховых продуктов. Это возможно, если страховая пострадавшего авто и страховая авто-виновника являются участниками системы прямого урегулирования.

Общая сумма по полису гражданской ответственности в этом случае тоже не будет превышать 500 тыс. грн на всех. Выходить за пределы 100 тыс. грн на одно авто страховая не может.

После подачи заявления на выплату в течение 90 дней страховая компания должна ее осуществить, рассказала Дарья Ковалевская, юрист компании Клевер-Эксперт, которая специализируется на юридической помощи при ДТП и страховых спорах. Есть случаи, когда страховые отказывают в выплатах, добавила юрист. Но часто, по ее словам, такие решения можно обжаловать в суде.