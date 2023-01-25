По всей Украине объявили воздушную тревогу: в Беларуси взлетели МиГ-31

25 января, 09:14
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В Беларуси взлетели МиГ-31 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

В Беларуси взлетели МиГ-31 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

Утром в среду, 25 января, по всей Украине объявили воздушную тревогу, в Беларуси взлетели МиГ-31.

Мониторинговая группа Беларускі гаюн сообщила в Telegram, что в 09:00 на аэродроме Мачулищи был зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ — он является потенциальным носителем ракет Кинжал. В 09:06 взлетел второй МиГ-31К ВКС РФ.

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Также в 09:00 на аэродроме Барановичи зафиксирован взлет истребителя сопровождения.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Около 12:40 в пятницу, 20 января, по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Она длилась около двух часов.

https://www.youtube.com/watch?v=5aTDeUhG8Tk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Авиация Беларусь Война России против Украины

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