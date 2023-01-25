«Враг пытается нагрузить систему ПВО». В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу 25 января, 22:07 Сбитый иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ряде центральных, южных и восточных областей Украины вечером в среду, 25 января, объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 22:21. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что враг пытается нагрузить украинскую систему ПВО, в нескольких регионах уже сбивают российские воздушные цели. Он попросил не игнорировать воздушную тревогу.

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Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о взлете трех групп иранских дронов-камикадзе Шахед. Мэр Николаева Александр Сенкевич также написал, что оккупанты подняли в воздух три бомбардировщика Ту-22М3, и призвал оставаться в укрытиях.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил об угрозе ракетного удара.

Инфографика: alerts.in.ua

Утром 25 января тревогу объявляли во всех областях Украины из-за взлета истребителей Миг-31 на территории Беларуси.