В Воздушных силах ВСУ назвали причину масштабной тревоги в Украине

13 марта, 14:41
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Российский Ту-160 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Российский Ту-160 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Днем в понедельник, 13 марта, в России фиксировали активность стратегической и тактической авиации оккупантов. Из-за этого почти в половине областей Украины и в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УП.

По его словам, в РФ был зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Он выполнял маневры.

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Также был замечен перелет четырех истребителей МиГ-31БМ в Курской области, а с аэродрома Шайковка дальний российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3.

В Брянской области РФ и на восточном направлении фиксировалась активность тактической авиации войск РФ.

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Около 13:20 понедельника, 13 марта, в Киеве и ряде центральных северных и восточных областей объявляли воздушную тревогу.

Мониторинговые группы сообщали об активности российской авиации, но пуски ракет не были зафиксированы.

За несколько часов до этого в Оперативном командовании Юг предупредили, что угроза ракетных ударов РФ по Украине чрезвычайно высока. Оккупанты вывели в Черное море корабли-ракетоносители с общим залпом ракет до 20 единиц.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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