Ким призвал сегодня не игнорировать тревогу

27 февраля, 15:16
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Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги в понедельник, 27 февраля.

«Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается», — написал он в Telegrаm.

Других подробностей о возможной атаке россиян он не уточнил.

Ночь РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Вражеские беспилотники ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва. Погибли двое спасателей, еще трое человек пострадали.

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По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.

Оперативное командование Юг позже сообщило, что утром в понедельник Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр.

https://www.youtube.com/embed/4kEX2e9xpf0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Тревога Воздушная тревога противовоздушная тревога Виталий Ким

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