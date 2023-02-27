Ким призвал сегодня не игнорировать тревогу 27 февраля, 15:16 Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги в понедельник, 27 февраля.

«Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается», — написал он в Telegrаm.

Других подробностей о возможной атаке россиян он не уточнил.

Ночь РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Вражеские беспилотники ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва. Погибли двое спасателей, еще трое человек пострадали.

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По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.

Оперативное командование Юг позже сообщило, что утром в понедельник Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр.