Ким призвал сегодня не игнорировать тревогу
Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Telegram)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги в понедельник, 27 февраля.
«Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается», — написал он в Telegrаm.
Других подробностей о возможной атаке россиян он не уточнил.
Ночь РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Вражеские беспилотники ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва. Погибли двое спасателей, еще трое человек пострадали.
По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.
Оперативное командование Юг позже сообщило, что утром в понедельник Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр.