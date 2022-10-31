В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде областей сработала ПВО, сообщается о взрывах

31 октября, 08:16
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Оккупанты наносят массированный ракетный удар по Украине (Фото:Командование Воздушных сил)

Оккупанты наносят массированный ракетный удар по Украине (Фото:Командование Воздушных сил)

Утром в понедельник, 31 октября, в Украине объявлена воздушная тревога во всех регионах, кроме Автономной Республики Крым.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе.

Глава Винницкой и Полтавской областей также сообщили, что в областях сработала ПВО.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары по Харькову и области.

Видео дня

Air Alert
Фото: Air Alert
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Полтавская область Харьковская область Харьков Киевская область Война России против Украины Воздушная тревога

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