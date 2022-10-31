В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде областей сработала ПВО, сообщается о взрывах
Оккупанты наносят массированный ракетный удар по Украине (Фото:Командование Воздушных сил)
Утром в понедельник, 31 октября, в Украине объявлена воздушная тревога во всех регионах, кроме Автономной Республики Крым.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе.
Глава Винницкой и Полтавской областей также сообщили, что в областях сработала ПВО.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары по Харькову и области.