Масштабная авария на коллекторе в Бердянске: полгорода третий день без воды, школы и детсады закрыты Сегодня, 09:40 668 Цей матеріал також доступний українською pro.berdyansk.biz Воду в городе отключили 27 января pro.berdyansk.biz

В Бердянске Запорожской области произошла масштабная авария на магистральном канализационном коллекторе на Мариупольском шоссе.

По данным местного горсовета, обвал на коллекторе произошел 27 января. Чтобы устранить повреждения, была прекращена подача воды в нижней и частично в верхней части города.

Сложность работ обусловлена расположением коллектора на глубине 5 метров.

По состоянию на утро вторника, 29 января, полгорода остается без воды. Власти приняли решение остановить занятия в школах и детсадах.

Не принимают детей все учебные заведения в центре города - школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают БМЛ, школа №20 и детский сад №35, на Слободке - школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта - школа №4 и садик №27. В нагорной части - школа №3, №5, гимназия №2, ДОУ №20 и 40.

Учебные заведения, расположенные на АЗМОЛ, АКЗ-РТС и в районе ул. Северной (школа №11) работают, там проблем с водоснабжением нет.

В аварийные районы подвозят техническую воду.

По данным местных СМИ, коллектор транспортирует до 80% стоков всего города. Он выполнен из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году.

Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод протяженностью 159 метров.