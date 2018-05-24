Масштабная кибератака. В Украине поразили уже более сотни тысяч компьютеров

Российские хакеры заразили вредоносным программным обеспечением по меньшей мере полмиллиона роутеров и приборов для хранения информации в десятках стран, сообщили в американской телекоммуникационной компании Cisco Systems. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Вредоносная программа получила условное название VPNFilter. Она происходит от названия каталога, который создает вредоносное программное обеспечение с целью скрыть свои файлы на зараженном устройстве. Такие атаки фиксировались по всему миру, начиная с 2016 года.

В СБУ сообщили, что Россия готовит очередную масштабную кибератаку на государственные и частные структуры

Однако на этот раз, сообщают эксперты компании, атака направлена ​​именно на украинский сегмент Интернета. Редактор издания Reuters Джим Финкл, который является автором статьи о возможной угрозе для Украины, также подтверждает эту информацию.

"Украина уже не впервые подвергается кибер-поражению и потому в компании Сisco стали считать, что Украина - это мишень. Исследователи рассказывают, что это опытные хакеры, работающие на российское правительство. Они как бы делали это, как подготовку к чему-то", - отметил редактор издания.

Полмиллиона устройств - это не очень много, отметил председатель общественной организации Украинское пиратское сообщество Сергей Ярыгин. Впрочем, это подтверждает то, что мир на самом деле не готов к таким атакам.

"Российские хакеры активны в этом направлении. Накануне большого футбольного события для них важно, чтобы Украина выступила в плохом свете", - считает Ярыгин.

То, что Россия готовит очередную масштабную кибератаку на государственные и частные структуры, сообщила СБУ. В ведомстве отметили, что массовые поражения сетевых устройств в Украине могут произойти накануне финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 гг. Например, во время кибератаки Black Energy, отметил специалист СБУ.

"Ликвидировано инфраструктуру хакерской группировки. Тысячи пораженных устройств требующих принятия мер пользователей, их неиспользования, чтобы не пустить атаку в другие устройства", - сказал представитель ведомства.

В связи с этим СБУ предоставила сжатые рекомендации по защите от кибератаки, разработанные совместно с представителями ведущих международных компаний в сфере кибербезопасности.

Рекомендации по кибербезопасности

Для предотвращения кибератаки рекомендуют владельцам роутеров, беспроводных маршрутизаторов малых офисов и сетевых файловых хранилищ безотлагательно перезагрузить их, чтобы удалить потенциально опасные вредные программные модули из памяти. В случае, когда роутер контролируется провайдером интернет-услуг, осуществить его отдаленную перезагрузку.

Если есть подозрение, что какое-либо устройство в локальной сети поражено, надо обновить прошивку до последней актуальной версии. В случае, когда в операционной системе сетевого устройства есть доступ к его файловой системе, необходимо проверить наличие вредоносных файлов в программном обеспечении роутера и удалить их содержание.