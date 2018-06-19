Масштабная авария на железной дороге в Днепропетровской области привела к задержке поездов

Из-за аварии на железной дороге в Днепропетровской области задержка поездов составляет около часа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Приднепровской железной дороги Ирина Козлова, пишет 112 Украина.

"Задержки в движении есть, у отдельных поездов до часа, больше часа - у пригородных. Они курсируют вариантным маршрутом", - уточнила она.

Рельсы должны освободить до конца дня.

Напомним, на перегоне Нижнеднепровск-Узел - Самаровка в Днепропетровской области с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив грузового поезда. Причиной инцидента стало хищение ворами болтов и креплений главного пути.