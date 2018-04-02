Масштабная авария на коллекторе в Лозовой: 55-тысячный город в Харьковской области два дня живет без воды

Лозовая Харьковской области два дня живет без воды из-за масштабной аварии на коллекторе.

Как сообщает ТСН, власти города были вынуждены отключить водоснабжение из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализации.

Отмечается, что за последние две недели произошло 12 обвалов коллектора, однако последний случай привел к отключению воды во всех микрорайонах города.

Город с населением более 55 тысяч жителей вынуждено экономить питьевую воду.

Власти организовали также подвоз технической воды к домам жителей.

Коммунальщики работают круглосуточно, но труба находится в таком состоянии, что постоянно разрушается.

По их словам, ремонтные работы должны закончиться в понедельник, 2 апреля. Тогда же обещают дать воду в жилые дома.

Воду в Лозовой полностью отключили вечером, 31 марта.